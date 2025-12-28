  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Brezilya'da reklam şirketine ait uçak denize düştü: 1 ölü
Takip Et

Brezilya'da reklam şirketine ait uçak denize düştü: 1 ölü

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Copacabana Plajı açıklarında dün meydana gelen uçak kazasında bir reklam şirketine ait Cessna 170A tipi uçağın düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Brezilya'da reklam şirketine ait uçak denize düştü: 1 ölü
Takip Et

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Copacabana Plajı açıklarında bir uçak kazası yaşandı.

Plajdaki güvenlik kamerası kayıtlarına göre dün yerel saat ile 12.30'da meydana gelen kazada bir reklam şirketine ait Cessna 170A tipi hafif hava aracı (ultralight) sınıfı uçak plajdaki sakinlerin gözü önünde denize düştü.

Yetkililer, kazanın ardından itfaiye ekiplerinin şişme botlar, jet ski, dalgıçlar ve hava desteği ile kurtarma çalışmaları başlattığını bildirdi. Kurtarma faaliyetleri sonucunda pilotun cansız bedenine ulaşılırken, enkazdan çıkarılan naaşın kimlik tespiti için adli tıp ofisine sevk edildiği aktarıldı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

2025 yılında 50'den fazla kişi yapay zeka sayesinde milyarder oldu2025 yılında 50'den fazla kişi yapay zeka sayesinde milyarder olduKüresel Ekonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 28 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 28 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Satışı yasaklandı: Ünlü markanın bir ürünü piyasadan toplatılıyorSatışı yasaklandı: Ünlü markanın bir ürünü piyasadan toplatılıyorEkonomi
EFT ve havale işlemlerinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyorEFT ve havale işlemlerinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyorEkonomi

 