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Brezilya’da sıcak hava balonu faciası: Kurtulanlar var! (VİDEO)

Brezilya'da uçuş esnasında havada alev alan sıcak hava balonu düştü. Balonun düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Brezilya’da sıcak hava balonu faciası: Kurtulanlar var! (VİDEO)
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Brezilya'da Praia Grande'de 22 kişinin bindiği sıcak hava balonu uçuş esnasında havada alev alarak düştü.

Eyalet Valisi Jorginho Mello, kurtarma ekiplerinin bölgeye gittiğini belirtirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de kurtarıldığını belirtti. Vali Mello, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, aramaların sürdüğünü belirtti.

 

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