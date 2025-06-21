Brezilya’da sıcak hava balonu faciası: Kurtulanlar var! (VİDEO)
Brezilya'da uçuş esnasında havada alev alan sıcak hava balonu düştü. Balonun düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'da Praia Grande'de 22 kişinin bindiği sıcak hava balonu uçuş esnasında havada alev alarak düştü.
Eyalet Valisi Jorginho Mello, kurtarma ekiplerinin bölgeye gittiğini belirtirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de kurtarıldığını belirtti. Vali Mello, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, aramaların sürdüğünü belirtti.
Atualização do acidente:— Jorginho Mello (@jorginhomello) June 21, 2025
21 pessoas a bordo - 8 vítimas fatais, 13 sobreviventes.
Nossas equipes seguem prestando todo apoio necessário às famílias e vítimas.
Continuamos acompanhando a situação.