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Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 7 kişi yaşamını yitirdi

Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 7 kişi yaşamını yitirdi
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Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletine bağlı Recife kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kaymaları yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Recife'de ilk belirlemere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

90 aile riskli bölgelerden tahliye edildi

Recife Belediye Başkanı Joao Campos, CNN Brazil'e yaptığı açıklamada, kentin çeşitli bölgelerinde okullarda eğitime ara verildiğini, 90 ailenin ise riskli bölgelerden tahliye edildiğini duyurdu.

Şubat ayının en şiddetli yağışlarıyla boğuştuklarını anlatan Campos, yağışlar nedeniyle alarm durumuna geçtiklerini aktardı.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (Inmet) ile Pernambuco Su ve İklim Ajansı (Apac), yağışların bir süre daha şiddetli devam edeceğini belirterek, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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