Brezilya’da uçak binaya çarptı! İşte o anlar...
Brezilya’da küçük bir uçağın bir binaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Yerel basına göre, eyalete bağlı Belo Horizonte kentindeki Pampulha Havalimanı’ndan kalkan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra bir binanın 3. katına çarptı.
Kazada, pilot dahil 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Uçağın kalkıştan birkaç dakika sonra binaya çarptığı an kameralarca kaydedildi.