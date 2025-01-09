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Brezilya'da uçak kazası: İnişe geçmek üzereyken alev aldı!

Brezilya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Sao Paulo'da meydana gelen uçak kazasına ait görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, özel bir uçağın inişe geçtiği sırada alev aldığı görüldü. Uçakta, ikisi çocuk olmak üzere toplam 5 kişi bulunuyordu. Pilotun hayatını kaybettiği kazada, diğer 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Haber Merkezi
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Brezilya'da uçak kazası: İnişe geçmek üzereyken alev aldı!
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Brezilya'nın en büyük kentlerinden Sao Paulo'da özel bir jet Ubatuba Havaalanı'nda ineşe geçmek üzereyken alev aldı.

Uçakta ikisi çocuk olmak üzere pilotla birlikte 5 kişi bulunuyordu. Pilot hayatını kaybederken 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Özel jet, Brezilya'nın Goias kentinin Mineiros Havaalanı'ndan kalktı. Sao Paulo'ya inmek üzereyken alev aldı. O anlar kameraya yansıdı.

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