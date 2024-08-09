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Brezilya’da yolcu uçağı düştü 62 kişi öldü: İşte uçağın düşme anı

Brezilya'da 68 kişi kapasiteli bir yolcu uçağı, Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde düştü. Uçak düştükten sonra alev aldı.

Haber Merkezi
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Brezilya’da yolcu uçağı düştü 62 kişi öldü: İşte uçağın düşme anı
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Brezilya'da uçak kazası meydana geldi. Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde 68 kişi kapasiteli bir yolcu uçağı düştü

Florianopolis'te düzenlenen bir törene katılan Brezilya Devlet Başkanı Lula, kaza haberini aldıktan sonra alanda bulunanlarla birlikte bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve "Uçaktaki herkesin öldüğü anlaşılıyor" dedi.

Uçakta 58 yolcu 4 mürettebat bulunuyordu.

Bölge sakinleri uçağın dönerek düştüğü anları kaydederken, görüntülerde kazanın ardından uçağın alev aldığı görüldü.

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