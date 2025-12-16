Brezilya'daki şiddetli rüzgar, Özgürlük Heykeli replikasını devirdi
Brezilya’nın Guaíba kentindeki 24 metrelik Özgürlük Heykeli replikası, şiddetli rüzgârın etkisiyle kaidesiyle birlikte devrilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Guaíba kentinde bulunan Özgürlük Heykeli replikası, şiddetli rüzgâr nedeniyle devrildi.
TASS'ın haberine göre, 24 metre yüksekliğindeki heykel, kaidesiyle birlikte toplam 35 metreye ulaşıyordu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.