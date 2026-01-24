Brezilya'dan Çin vatandaşları için vize kararı

Brezilya resmi haber ajansı Agencia Brasil'in haberine göre Lula da Silva, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde, vize kararını iletti.

Buna göre Lula da Silva, belirli kategorilerdeki kısa süreli vizeler için Çin vatandaşlarına muafiyet tanınacağını aktardı.

Çin, Mayıs 2025'te Kovid-19 salgınının ardından ülkeye yurt dışından seyahatleri artırmayı amaçlayan tek taraflı vize muafiyeti programına Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay'ı dahil etmişti.

Buna göre söz konusu ülkelerden gelen normal pasaport sahibi kişilerin, Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebileceği belirtilmişti.