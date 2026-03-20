Brezilya’dan enerji kıskacındaki Küba’ya can suyu: 20 bin ton pirinç yola çıktı

Ocak ayından bu yana dışarıdan petrol akışının kesilmesiyle "acil durum" ilan eden Havana yönetimine, Güney Amerika’nın en büyük ekonomisinden stratejik bir destek geldi. Brezilya Dışişleri Bakanlığı, derinleşen gıda ve yakıt kriziyle mücadele eden Küba halkı için hazırlanan kapsamlı yardım paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Gıda ve ilaç sevkiyatı başladı

Hazırlanan yardım paketi sadece 20 bin ton pirinçle sınırlı değil. Sevkiyatın içeriğinde ayrıca 150 ton fasulye, 500 ton süt tozu ve tüberküloz tedavisinde kullanılan hayati öneme sahip ilaçlar yer alıyor. Brezilya makamları, gıda yardımlarının deniz yoluyla, acil ihtiyaç duyulan ilaçların ise hava köprüsüyle en kısa sürede adaya teslim edileceğini bildirdi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Gisela Padovan, bu hamlenin tamamen insani saiklerle gerçekleştirildiğini vurguladı. Operasyonun lojistik süreci ve dağıtımı, şeffaflığı sağlamak adına Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Gıda Programı (WFP) ile koordineli bir şekilde yürütülüyor.

Krizin arka planı: Petrol ablukası

Küba, özellikle ABD’nin 2026 başında devreye soktuğu yeni kısıtlamalar nedeniyle adaya gelen yakıt tankerlerinin durması sonucu büyük bir enerji darboğazına girmişti. Brezilya’nın bu hamlesi, temel gıda maddelerine erişimin zorlaştığı Havana’da nefes aldıracak bir istikrar adımı olarak görülüyor.