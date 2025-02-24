Brezilya'dan, İsrail'in Batı Şeria'daki askeri işgaline kınama

Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in operasyonları sonucunda binlerce Filistinlinin zorla göç ettirilmesinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Brezilya'dan İsrail'e kınama

Açıklamada, "Brezilya hükümeti, Batı Şeria'daki mülteci kamplarında son haftalarda yoğunlaşan İsrail operasyonlarından duyduğu derin endişeyi ifade ediyor. Son zamanlarda tankların kullanılmasını ve askeri işgali ise kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 19 Temmuz 2024 tarihli, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını yasa dışı ilan eden" tavsiye kararına atıfta bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Filistin'deki mülteci nüfusun yararına faaliyetlerini sürdürebilmesinin önemi vurgulandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu, Cenin yakınlarındaki köylere de saldırılar başlattığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, açıklamasında işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki saldırılarını genişleterek 2002'den bu yana ilk kez tanklarla Cenin'e gireceğini duyurmuştu.