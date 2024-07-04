Brezilya'dan Meta'ya 'yapay zeka' engeli: Veri kullanımını yasakladı

Brezilya, Meta'nın yapay zekasını (artificial intelligence-AI) geliştirmek için insanların sosyal medyadaki herkese açık paylaşımlarını incelemeye yönelik politikasını resmi olarak engelledi.

Brezilya Ulusal Veri Koruma Ajansı (ANDP) bu hafta başında yaptığı açıklamada, Meta'nın yeni yapay zeka politikasının "veri sahiplerinin temel haklarına ciddi ya da onarılması zor zararlar verebilme riskine" karşı bu kararın alındığı ifade edildi.

Euronews'in haberine göre kurumdan yapılan açıklamada, Meta'nın en büyük pazarlarından birinin Brezilya olduğu ve sadece Facebook'un ülkede yaklaşık 102 milyon aktif kullanıcısı bulunduğu belirtildi.

Avrupa'da da engellendi

Sosyal medya şirketi Meta, geçtiğimiz hafta başlaması beklenen yapay zeka sistemlerini geliştirmek için insanların herkese açık gönderilerini kullanmayı planlıyordu ancak Avrupa Birliği'nin (AB) gizlilik politikası güncellemelerine takıldığı için bu planları askıya almak zorunda kaldı.

Avrupa'nın gizlilik politikalarındaki değişim ile Facebook ve Instagram'da 18 yaşın üzerindeki kullanıcıların herkese açık olarak paylaşılan içeriklerinin yapay zeka gelişimi için kullanılması yasaklandı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) aracılık ederek diğer Avrupa kurumlarından Meta'ya veri kullanımına ilişkin talepte bulunmasını istedi.

Şirketin bu tür verileri, ChatGPT gibi sohbet botlarına güç veren büyük dil modellerinin (LLM) gelişimi için kullanmasını ertelemesi talep ediliyor.

Meta'nın savunması

Meta, yerel veriler olmadan MetaAI kullanıcılarına yalnızca "ikinci sınıf bir deneyim" sağlayabileceğini savundu.

Şirket, bu verilere erişimi olsaydı MetaAI tarafından piyasaya sürülen dil modeli Llama'yı, yapay zeka sohbet botunu ve MetaAI asistanını kullanıma sunacaktı.

Meta, Avrupa'daki yaklaşımının "yasalara ve düzenlemelere uygun" olduğunu ve "sektördeki birçok muadilinden daha şeffaf" olduğunu savundu.

Yöntem 'gizlilik yasalarına uygun'

Meta'dan bir yetkili Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, şirketin "hayal kırıklığına uğradığını" ve yönteminin "Brezilya'daki gizlilik yasaları ve düzenlemelerine uygun olduğunu" söyledi.

Yetkili, "Bu, yapay zeka gelişimindeki rekabet için bir geriye gidiştir. Brezilya'daki insanlara yapay zekanın faydalarını sunmayı daha da geciktiriyor" dedi.

Meta, Brezilyalı kurumun bu kararı almasının önünde bir engel olmadığını ancak buna rağmen, "bilgiye erişme ve vazgeçme hakkını kullanma konusunda aşırı ve haksız engeller ile karşılaştıklarını" belirtti.

Meta, insanların kişisel verilerini üretken yapay zekanın geliştirilmesi için kullanmanın olası sonuçlarının farkında olmalarını sağlamak için yeterli bilgi sağlamadığını da sözlerine ekledi.

Karar, verilerin nasıl kullanıldığına ilişkin şeffaflığa 'zarar verecek'

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Brezilya temsilcisi Hye Jung Han Salı günü gönderdiği e-postada, düzenleyici kurumun aldığı kararın "Meta içerik paylaşan çocukların kişisel verilerinin kaybolmasından endişe etmekten korumaya yardımcı olduklarını söyledi.

Bir düşünce kuruluşu olan Rio de Janeiro Teknoloji ve Toplum Enstitüsü'nden Ronaldo Lemos, Meta ile ilgili kararın diğer şirketleri gelecekteki veri kullanımında şeffaflıktan uzaklaştırabileceğini söyledi.

Lemos, Meta'nın şeffaflık politikasının cezalandırıldığını söyledi.

"Meta, büyük teknoloji şirketleri arasında yapay zekayı eğitmek için platformlarındaki verileri kullanacağını gizlilik politikasında açıkça bildiren tek şirket. Bu şeffaflık ağır bir şekilde cezalandırıldı," dedi.

Kararın tebliğinden itibaren beş iş günü içinde şirket tarafından uygunluğun gösterilmesi gerekiyor. Uyum gerçekleştirilmediği her gün için günlük 50,000 Brezilya reali (8,330 euro) para cezası uygulanacak.