Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya'nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun 28 Şubat Çarşamba günü tetkik yapılmak üzere hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Eski başkanın sözcüsü Fabio Wajngarten, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, doktorların göbek fıtığının tedavi edilmesi için Bolsonaro'nun ameliyata ihtiyacı olup olmadığını değerlendirdiği bilgisini verdi.

Brezilya'da son seçimi rakibi Lula da Silva'ya kaybeden ve destekçileri ile birlikte hakkında 'darbe girişimi' soruşturması yürütülen Bolsonaro, 2018'de de bir dizi ameliyat geçirmişti. Bu cerrahi müdahalelerin bir kısmı ise Ekim 2018'de, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında bağırsaklarından bıçaklanmasıyla doğrudan bağlantılı ameliyatlardı.

Bolsonaro'nun Temmuz 2021'de de hıçkırık tutması sebebiyle hastaneye gittiği açıklanmış, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'dan yapılan yazılı açıklamada, Bolsonaro'nun kendisini hıçkırık tutmasının sebebinin araştırılması için gerekli testlerin yapılması adına başkent Brasilia'daki Silahlı Kuvvetler Hastanesi'ne gittiği duyurulmuştu.

Bolsonaro, bundan yaklaşık 6 ay sonra da uğradığı bıçaklı saldırıyla ilgili yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Karın bölgesinde ağrı şikayetiyle yine hastaneye gittiği belirtilen Bolsonaro'nun doktoru Antonio Luiz Macedo, konuya ilişkin açıklamasında, Bolsonaro'nun ameliyat gerekip gerekmediğini anlamak için muayene edildiğini söylemişti.

O Presidente @jairbolsonaro realiza nesse momento, no hospital VILA NOVA STAR, check up de saúde completo, bem como consulta com seu cirurgião, Dr Macedo, sobre a necessidade de realização de nova cirurgia de correção de hérnia abdominal decorrente da facada de 2018.