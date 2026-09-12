BRICS Hattında Dev Rekor: Çin’in Yatırım Hacmi 82 Milyar Doları Aştı

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Çin’in BRICS üye ülkelerine yönelik doğrudan yatırımları son yıllarda istikrarlı bir ivme kazandı. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı sonu itibarıyla ülkenin BRICS coğrafyasındaki toplam doğrudan yatırımı 82 milyar dolara ulaştı. Yatırım hamlesi 2026 yılında da hız kesmeden devam ederken, yılın ilk 7 ayında (Ocak-Temmuz dönemi) bölgeye yaklaşık 4 milyar dolarlık yeni doğrudan yatırım aktarıldı.

Yatırımlar Sanayi ve Enerjiye Akıyor

Pekin yönetiminin bölgedeki yatırım haritasında öncelikli sektörler öne çıkıyor. Çinli şirketlerin sermaye aktardığı ana alanlar; imalat sanayisi, altyapı inşaatları ve enerji projeleri oldu. Bu yatırımların, üye ülkelerin sanayi altyapısını güçlendirmeye ve enerji tedarik güvenliğini sağlamaya doğrudan katkı sunduğu belirtiliyor.

Uzay Teknolojisinde Mısır ile Tarihi Ortaklık

Çin ile BRICS üyeleri arasındaki altyapı ve kalkınma ortaklıkları somut neticeler vermeye başladı. Bu kapsamda Çin ve Mısır ortaklığıyla hayata geçirilen uydu projesi, Mısır’ın yer tabanlı uydu altyapısındaki eksikliğini giderdi. Proje sayesinde Mısır; uydu montajı, entegrasyonu ve test kapasitesine erişen ilk Afrika ülkesi unvanını kazandı. Geliştirilen kapasitenin; Mısır’ın arazi kaynaklarının araştırılması ve doğal afetlerle mücadele süreçlerinde kritik rol oynayacağı vurgulandı.

30 Binden Fazla Uzmana Modernleşme Eğitimi

Sermaye aktarımının yanı sıra insan kaynağı ve bilgi transferine de odaklanan Çin, son 5 yıllık süreçte BRICS üyelerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı yürüttü. Mısır, İran, Etiyopya, Endonezya, Güney Afrika ve Brezilya’dan 30 binden fazla uzmana eğitim verildi. Ticaret, sağlık, tarım, ormancılık, hayvancılık, balıkçılık ve bilgi teknolojileri alanlarında düzenlenen bu programlarla, ilgili ülkelerin modernleşme hamlelerine doğrudan destek sağlandı.