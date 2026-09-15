BRICS Liderler Zirvesi'ne Xi imzası: Küresel Güney için yeni stratejik ortaklık mesajı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, BRICS Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği hitabında yükselen ekonomiler ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Xi, üyeler arasındaki diyaloğun derinleştirilmesi ve dayanışma mekanizmalarının güçlendirilmesiyle BRICS'in küresel dengelerdeki ağırlığının daha da artacağını belirtti.

Çin lideri, üye ülkelerin ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmesinin Küresel Güney'in sesini uluslararası platformlarda daha gür duyurmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Küresel Güney’in kalkınması ve güçlenmesi

Konuşmasında Küresel Güney kavramına geniş yer ayıran Xi Jinping, gelişmekte olan coğrafyaların iktisadi ve siyasi potansiyelinin harekete geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Adil bir küresel yönetim anlayışının tesis edilebilmesi için BRICS çatısı altındaki ortaklıkların dönüştürücü bir güce sahip olduğunu dile getiren Xi, Çin'in bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu iletti.

Xi, altyapı projelerinden teknolojik paylaşıma kadar geniş bir yelpazede yürütülecek ortak çalışmaların Küresel Güney ülkelerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını hızlandıracağını kaydetti.

Daha adil bir küresel düzen vurgusu

Zirvede uluslararası sistemin mevcut yapısına da değinen Çin Devlet Başkanı, çok taraflılığın korunması ve küresel yönetişimde adalet ilkelerinin benimsenmesi gerektiğini altını çizdi. Xi Jinping, BRICS’in genişleme ve derinleşme süreciyle birlikte küresel barış, istikrar ve ortak refaha hizmet eden kilit bir aktör haline geldiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.