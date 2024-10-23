BRICS ülkeleri İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını kınadı

BRICS ülkeleri, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin ardından "Kazan Bildirgesi"ni kabul etti.

Bildirgede; BRICS ülkelerinin siyaset, güvenlik, ekonomi, finans, kültürel ve beşeri alanlarda işbirliğini geliştirmeye devam edeceği belirtilirken uluslararası düzenin daha adil hale getirilmesi konusunda stratejik ortaklığın güçlendirileceği kaydedildi.

İkincil yaptırımlar da dahil, tek taraflı ekonomik yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanırken toplumlar üzerinde olumsuz etkiler yaratan ekonomideki söz konusu kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunuldu.

"Şiddet benzeri görülmemiş şekilde arttı"

İşgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen durumun ve insani krizin tırmandığı vurgulanan bildirgede, İsrail'in askeri operasyonları sonucunda Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da şiddetin benzeri görülmemiş şekilde arttığına işaret edildi.

BRICS ülkelerinin, İsrail'in saldırılarının kitlesel sivil ölümler ve yaralanmalar, sivil altyapının yaygın şekilde tahrip edilmesiyle sonuçlanması konusunda derin endişe duyduğunun altı çizilirken "İnsani yardım operasyonlarına, altyapı tesislerine, personele ve insani yardım dağıtım noktalarına yönelik İsrail'in saldırılarını kınıyoruz." denildi.

Bildirgede, "Gazze Şeridi'nde kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin derhal başlatılması, her iki taraftan yasa dışı olarak tutulan tüm rehinelerin ve tutukluların ön koşulsuz olarak derhal serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne engelsiz, sürekli ve büyük ölçekli insani yardım ulaştırılması ve ayrıca her türlü saldırgan eylemin durdurulması gerektiğini vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Acil ateşkes sağlanmalı"

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, acil ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardımın artırılması konusundaki girişimlerin BRICS ülkeleri tarafından desteklendiği kaydedilen bildirgede, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların tırmanmasının, bölgesel ve küresel düzeylerde son derece zararlı sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

BRICS ülkeleri, Güney Lübnan'daki durumla ilgili endişe duyduklarının altını çizerken "İsrail'in Lübnan'daki yerleşim alanlarına yönelik saldırıları sonucu sivillerin ölümlerini ve sivil altyapıya verilen muazzam zararı kınıyoruz ve düşmanlıkların derhal durdurulmasını talep ediyoruz." denildi.

Bildirgede, Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak ve Orta Doğu'da barış ve istikrarı korumak için siyasi ve diplomatik bir çözüm için koşulların yaratılması gerektiği vurgulandı.