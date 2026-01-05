Britanya'da yüksek yağ, tuz ve şeker içeren yiyeceklere reklam yasağı geldi

Britanya’da çocukluk çağı obezitesiyle mücadele için televizyon ve internette yayınlanacak abur cubur ve yüksek yağlı yiyeceklere reklam yasağı getirildi.

BBC'nin haberine göre tuz, şeker ve yağ içeriği yüksek yiyecek ve içecekler 21:00’den önce televizyonda reklam yapamayacak.

Ayrıca bu yiyeceklerin internetten reklam yapması da tamamen yasaklandı.

Reklam yasağına takılan bazı yiyecekler şöyle:

• Alkolsüz içecekler

• Çikolata

• Şekerleme

• Pizza

• Dondurma

Bu ürünlerin çocukluk çağı obezitesinin en büyük nedenleri olduğu belirtiliyor. Gıda ve İçecek Federasyonu (FDF) sağlıklı beslenmeye yardımcı olmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Yasak bazı kahvaltılık tahılları, şekerli ekmek ürünlerini ve sandviçleri de kapsıyor.

Reklam yasağı kapsamı ürünün besin değerindeki doymuş yağ, tuz veya şeker içeriğine ilişkin bir puanlamayla belirlenecek. Şirketler yasağa takılan ürünlerinin daha sağlıklı versiyonlarını tanıtmaya devam edebilecek.

Öte yandan fast-food firmaları marka adlarıyla reklam yapmaya devam edebilecek. Yani ürünler gösterilmeden McDonalds, Burger King, Papa John’s gibi markaların reklamları yayınlanacak.