Britney Spears gözaltına alındı: 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, 4 Mart tarihinde alkollü araç kullandığı şüphesiyle ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gözaltına alındı. Ünlü şarkıcının, 4 Mayıs'ta hâkim karşısına çıkacağı aktarıldı.

TMZ'nin haberine göre Spears, akşam saatlerinde otoyol polisi tarafından durduruldu.

Araçta tek başına olduğu belirtilen şarkıcı, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla polis merkezine götürüldü.

Hastanede yapılan kan testi ve sağlık kontrollerinin ardından herhangi bir yaralanması olmadığı tespit edilen Britney Spears, dün sabah serbest bırakıldı.

"Doğru adımları atacak ve yasalara uyacak"

Şarkıcının temsilcisi, "Bu talihsiz ve mazur görülemez bir durumdu. Britney doğru adımları atacak ve yasalara uyacak. Umarım bu, hayatında uzun zamandır beklenen değişimin ilk adımı olur ve bu zor dönemde ihtiyaç duyduğu destek ve yardımı alabilir" açıklamasında bulundu.

Spears'ın temsilcisi, ünlü yıldızın oğullarıyla vakit geçireceğini de ifade ederek, "Sevdikleri, onun mutluluğu ve başarısı için uzun zamandır beklenen bir plan hazırlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Gözaltı haberinin ardından Instagram hesabını kapatan şarkıcı, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak.