Brüksel Güney Midi Tren İstasyonu’nda "şüpheli paket" alarmı: 300 sefer iptal etti

Avrupa’nın önemli ulaşım merkezlerinden Brüksel Güney (Midi) Tren İstasyonu’nda bulunan şüpheli paketler nedeniyle 300 seferin iptal edilmesi ulaşımda ciddi aksamalara yol açarken demir yolu şirketleri de ekonomik zarara uğradı.

Brüksel üzerinden Paris, Londra ve Amsterdam'ı yüksek hızlı trenle birbirine bağlayan Brüksel Güney İstasyonu, dün akşam bir trende ve peronlarda üç şüpheli paketin tespit edilmesi üzerine saat 17.20 ile 20.00 arasında tamamen kapatıldı ve tahliye edildi.

Ulusal demir yolu şirketi SNCB, yaşanan aksaklıklar nedeniyle yaklaşık 300 tren seferinin kısmen veya tamamen iptal edildiğini bildirdi. Avrupa’nın önemli ulaşım merkezlerinden biri olan istasyondaki kesinti diğer seferleri de etkiledi. Seferine devam eden trenlerde toplamda 300 saati aşan gecikmeler yaşandı.

Olay, SNCB için ciddi ek maliyetlere yol açtı. Şirket, personelin fazla mesai yapmak zorunda kaldığını, yolcuların tazminat talep edebileceğini ve ek otobüs seferleri düzenlendiğini açıkladı. Toplam maliyetin henüz netleşmediği belirtildi.

Demir yolu altyapı işletmecisi Infrabel de olay nedeniyle hatların bir bölümünün kullanılamamasından kaynaklanan ekonomik zararlar nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

SNCB ise soruşturma sürecinde resmi şikayette bulunmazken sorumluların tespit edilmesi halinde zararların tahsili için girişimde bulunulacağını kaydetti.

Olayın ardından Brüksel Güney İstasyonu ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Sivil polis ekiplerinin bazı yolcuların bagajlarını kontrol ettiği gözlemlendi. Öte yandan, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle ülkedeki tren istasyonlarında bir süredir güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

Soruşturma açıldı

Öte yandan Brüksel savcılığı, şüpheli paketlere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AA muhabiri ile paylaşılan yazılı açıklamada, söz konusu paketin sahte olduğunun belirlendiği, olayın "tehdit suçu" kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada şüpheli paketin sahte olmasının, iki yıla kadar hapis cezası öngörülen bu tür eylemlerin suç niteliğini ortadan kaldırmadığı aktarıldı.

Soruşturmanın sürdüğüne değinilen açıklamada, bu aşamada herhangi bir şüphelinin tespit edilmediği ancak çeşitli incelemelerin devam ettiği kaydedildi. Benzer bir olayda, 2016 yılında sahte bomba ihbarlarında bulunan bir kişi, 380 bin avro tazminat ödemeye mahkum edilmişti.