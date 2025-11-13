  1. Ekonomim
Brüksel havalimanında dron ihbarı nedeniyle uçuşlar durduruldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, dün gece havalimanı yakınlarında dron olabileceği düşünülen bir cismin tespit edilmesi üzerine Brüksel Havalimanı’nda uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.

Hava trafik kontrol servisi Skeyes, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, dün gece dron olduğu düşünülen bir cismin tespit edilmesinin ardından Brüksel Havalimanı'ndaki uçuşlar yaklaşık yarım saat süreyle durduruldu.

İki uçuş Liege Havalimanı'na yönlendirildi.

Hava sahasının güvenli olduğu değerlendirildikten sonra uçuş operasyonları yeniden başlatıldı. Görülen cismin niteliği ise henüz doğrulanmadı.

Ne olmuştu?

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın da gündemini dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği belirtilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti belirlendiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti. Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda iki kez dron görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda ise 4 ve 6 Kasım'da gece saatlerinde dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

10 Kasım'da ise Doel Nükleer Santrali ve Liege Havalimanı üzerinde dron faaliyeti tespit edildiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahale ile etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezinin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam olarak faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.

