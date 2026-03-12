Brüksel’de diplomasi resti: Von der Leyen "eski dünya" defterini kapattı mı?

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Avrupa artık yok olmuş bir dünya düzeninin bekçisi değildir" açıklamasıyla diplomatik bir deprem tetikledi. Bu radikal çıkış, Avrupa Birliği’nin (AB) geleneksel "yumuşak güç" imajından sıyrılıp, küresel krizlerde daha pragmatik ve çıkar odaklı bir "sert güç" profiline bürünme arzusunu dışa vuruyor. Ancak bu yeni doktrin, AB’nin üzerine inşa edildiği "hukukun üstünlüğü" ilkesiyle çeliştiği gerekçesiyle üye ülkeler arasında ciddi bir dirençle karşılaştı.

Tepkiler gecikmedi: Geri adım mı, stratejik manevra mı?

Özellikle İspanya ve bazı kuzey ülkelerinden gelen "hukuktan sapma" eleştirileri üzerine Von der Leyen, 11 Mart itibarıyla rotayı yeniden "güvenli limana" kırdı. Strasbourg’da yaptığı son açıklamada, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’na olan bağlılığının "sarsılmaz" olduğunu vurgulayarak tansiyonu düşürmeye çalıştı. Uzmanlar, bu geri adımı bir vazgeçişten ziyade; Avrupa’nın stratejik özerklik arayışı ile geleneksel kurumları bir arada tutma çabasının zorlu bir dengesi olarak yorumluyor.

2026’nın yeni diplomatik doktrini

Brüksel’deki bu retorik savaşı, aslında 2026 yılının geri kalanı için Avrupa dış politikasının nasıl şekilleneceğine dair ipuçları veriyor. Von der Leyen’in "dünyayı olduğu gibi görme" çağrısı, Avrupa’nın artık sadece kuralları hatırlatan bir izleyici değil, sahadaki gerçeklere göre hamle yapan bir aktör olma niyetini gösteriyor. Ancak bu geçişin, Birliğin etik temellerini sarsmadan nasıl başarılacağı, önümüzdeki dönemde Avrupa Parlamentosu’nun en sıcak tartışma başlığı olmaya aday görünüyor.