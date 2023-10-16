Brüksel'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Yerel basına göre, saat 19.15'te turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde silahla rastgele ateş açtı. Saldırı sonucu EURO 2024 Belçika ve İsveç maçını izlemek için gelen İsveç vatandaşlar 2 kişi hayatını kaybetti.

Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği, ateş etmeye orada da devam ettiği ve gözden kaybolduğu görüldü.



Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

Tehlike kodu en yükseğe çıkarıldı

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Brüksel'de tehlike seviyesi en yükseğe; 4'e çıkarılırken, ülkenin diğer yerlerinde seviye 3 olarak belirlendi.

Federal Savcılığın olayı terör saldırısı olarak değerlendirerek, operasyon başlattığı öğrenildi.

Zanlı aranıyor

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, olayları Federal Kriz Merkezinden takip ettiğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.

İsveçli mevkidaşına başsağlığı dilediğini bildiren de Croo, "Terörle mücadelemiz ortak." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Teröre karşı birlikteyiz." mesajını paylaştı.

Belçika Başbakanı uyardı

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, olayları Federal Kriz Merkezinden takip ettiğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.

İsveçli mevkidaşına başsağlığı dilediğini bildiren de Croo, "Terörle mücadelemiz ortak." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek,"Teröre karşı birlikteyiz." mesajını paylaştı.