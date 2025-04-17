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Brüksel'de silahlı saldırıların düzenlendiği bölgede 2 kişi yaralandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Anderlecht ilçesinde art arda silahlı saldırıların düzenlendiği bölgede dün gece yaşanan çatışmada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Brüksel'de silahlı saldırıların düzenlendiği bölgede 2 kişi yaralandı
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Brüksel'in Anderlecht, Saint-Gilles, ve Forest ilçelerinden sorumlu Güney Bölgesi Polisinden yapılan açıklamaya göre, dün gece 02.30 sularında Anderlecht ilçesinde çatışmaların sık yaşandığı Clemenceau metro istasyonu yakınında yeni bir olay meydana geldi.

Açıklamada, silahlı çatışma neticesinde 1'i ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı aktarılan açıklamada faillerin yakalanıp yakalanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

"Uyuşturucu çetesi hesaplaşması"

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan, Avrupa'nın başkenti olarak bilinen Brüksel'de 5,6,7 ve 15 Şubat'ta silahlı saldırılar yaşanmış, 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Olaylarla ilgili biri 6 Şubat, diğeri 20 Şubat'ta olmak üzere ayrı ayrı baskınlarda toplam 2 kişi tutuklanmıştı.

Haziran 2024'teki seçimlerin ardından hem federal hem de Brüksel Başkent Bölgesi'nde 8 ay boyunca hükümetin kurulamamasının güvenlik zafiyetine yol açtığı yorumları yapılmıştı.

Savcılık, arka arkaya yaşanan olayların muhtemel nedeni olarak uyuşturucu çetesi hesaplaşmasına işaret etmişti.

Belçika, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımında Avrupa'da üst sıralarda yer alırken, Brüksel'in ticaret ve kullanım açısından Anvers Limanı'ndan ülkeye giren uyuşturucunun merkezi haline geldiği ifade ediliyor.

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