Brüksel’den Şam’a uzanan zeytin dalı: Jeopolitik bir zorunluluk mu, yeni bir devrin şafağı mı?

AB'nin dış politika mimarları, 2026 yılı itibarıyla Şam yönetimiyle ilişkilerde enkazı kaldırmaya başladı. Beşşar Esed rejiminin 2024 sonundaki çöküşünün ardından kurulan geçiş hükümetiyle yürütülen temaslar, Brüksel'de düzenlenen 'AB-Suriye Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı' ile resmi bir boyuta evrildi. 2011'den bu yana rafa kaldırılan ticari ve siyasi köprülerin yeniden inşası, Avrupa'nın Suriye'yi artık bir kriz merkezi olarak değil, bölgesel bir ortak olarak görme arzusunu tescilliyor.

Yaptırım duvarları yıkılıyor

Bu normalleşme hamlesinin en çarpıcı ve somut adımı, AB’nin Suriye içişleri ve savunma bakanlarına yönelik yıllardır sürdürdüğü kişisel yaptırımları kaldırma kararı oldu. Bu karar sadece sembolik bir jest değil, Şam’ın yeni devlet aygıtıyla güvenlik ve asayiş konularında doğrudan iş birliği yapılacağının ilanıdır. Yıllardır dondurulmuş olan iş birliği protokollerinin tam kapasiteyle yürürlüğe girmesi ise, Suriye menşeli ürünlerin Avrupa pazarına girişi ve enerji ticaretinin önündeki engellerin kalkması anlamına geliyor.

Göç baskısı ve güvenli dönüş

Brüksel’in bu ani manevrasının arkasında insani yardımdan çok daha derin stratejik çıkarlar yatıyor. Küresel enerji arzındaki kronik riskler nedeniyle Avrupa, alternatif rotalara ihtiyaç duyuyor. Suriye’nin limanları ve mevcut boru hatları, bölge kaynaklarını Akdeniz’e ulaştıracak en kısa koridorlardan biri olarak görülüyor. Diğer yandan, Avrupa başkentleri kamuoyundaki sığınmacı baskısını azaltmak için 'güvenli dönüş' zeminini oluşturmak zorunda. Şam ile kurulan bu doğrudan diyalog, Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürecinde yeni yönetimi yasal muhatap haline getiriyor.

Yanıtlanmayı bekleyen soru: Kalıcı istikrar mümkün mü?

Avrupa’nın sunduğu yüz milyonlarca Euro'luk başlangıç destek paketi, Suriye'nin küresel sisteme entegrasyonu noktasında bir dönüm noktası olarak görülse de projenin nihai amacı hala büyük tartışmaları beraberinde getiriyor. Brüksel’in bu hamlesi, Suriye’yi gerçek anlamda yeniden inşa etmekten ziyade, düzensiz göçü ve radikalizmi yerinde durduracak devasa bir tampon bölge oluşturma stratejisi olarak da okunabilir. Yıllardır süren savaşın izlerini taşıyan ülkede, milyarlarca Euro'luk imar fonlarının şeffaf yönetimi, yolsuzlukla mücadele ve toplumun tüm katmanlarını kucaklayan kapsayıcı bir siyasi yapının sürdürülebilirliği, bu yeni dönemin başarısı önündeki en büyük engel olarak masada duruyor.