Brüksel'in Çin planı belli oldu: Ekim başına kadar ilk sonuçlar isteniyor

Avrupa Komisyonu, Çin ile artan ticaret açığının azaltılması amacıyla Pekin yönetiminden taahhüt bekliyor. AB'nin taleplerinin, ekim ayı başında yapılması planlanan görüşmeler öncesinde somutlaştırılması hedefleniyor. Avrupa Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, Çin'in ihracat politikası ve Avrupa ürünlerinin Çin pazarına erişiminde yaşanan sorunların ele alınmasını istiyor.

Ticaret açığı büyümeye devam ediyor

AB'nin Çin ile ticaret açığı 2025 yılında 360,6 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 15'lik artışa işaret ediyor. Dengesizlik, 2026'nın ilk altı ayında da devam etti. Bu dönemde AB'nin Çin karşısındaki ticaret açığı yüzde 9 daha genişledi.

Çin'in ihracatındaki artış dikkat çekiyor

Çin'in tekstil, kimya, plastik ve makine ürünlerinin yanı sıra batarya ile elektrikli ve hibrit otomobil ihracatında da son bir yılda belirgin artış yaşandı. AB, söz konusu yükselişin önemli bir bölümünün Çin'deki yüksek üretim kapasitesinden kaynaklandığını savunuyor. Pekin yönetimi ise ekonomik dengesizlik ve aşırı kapasite konularının bu şekilde gündeme getirilmesini korumacılık olarak değerlendiriyor. Çin, bu yaklaşımın ülkesine baskı oluşturmayı ve Çin'i sınırlandırmayı hedeflediğini belirtiyor.

Sefcovic ekim ayında Pekin'e gidecek

Maros Sefcovic'in ekim ayı başında Pekin'i ziyaret etmesi bekleniyor. Komiser, ziyaret öncesinde görüşmelerden somut sonuçlar çıkmasını istiyor. Ancak Çin'in hangi ihracat kalemlerinde sınırlamaya gidebileceğine ilişkin ayrıntı vermedi. Sefcovic ayrıca bazı ürün gruplarında istişare ve işbirliğinin sonuç verebileceğini göstermek amacıyla pilot uygulamalar başlatılmasını öneriyor.

AB'nin öncelikleri neler?

Brüksel'in Çin'le yürüttüğü görüşmelerde üç temel konu öne çıkıyor. Bunların başında büyüyen ticaret açığının azaltılması geliyor. AB ayrıca Çin pazarında Avrupalı ihracatçıların karşılaştığı engellerin kaldırılmasını ve kritik tedarik ürünleri konusunda daha fazla açıklık sağlanmasını talep ediyor. Nadir toprak elementleri ile eski nesil çiplerin Çin'den ihracatına ilişkin koşullar da görüşmelerin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Nadir toprak elementleri de masada

Çin, kritik minerallerin işlenmesindeki güçlü konumunu kullanarak Nisan 2025'te nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik kısıtlamalar getirmişti. AB, bu tür kritik tedarik kalemlerinin gelecekteki erişimi konusunda daha fazla netlik istiyor.

“Tek ziyaretle çözülmez”

Sefcovic, AB ile Çin arasındaki büyük ticaret açığının tek bir Pekin ziyaretiyle ortadan kaldırılamayacağını ifade etti. Buna rağmen sürecin başlatılması ve iki tarafın da görüşmelere dahil olması gerektiğini vurguladı. Sefcovic, yürütülen yöntemin sonuç verdiğinin gösterilememesi halinde farklı çözümler bulunması yönünde güçlü bir siyasi baskı oluşabileceği uyarısında da bulundu. Böyle bir durumun Avrupa ekonomisinin geleceği açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.