Buldukları yöntem şok etti! 43 yılda 12 kez boşandılar: 326 bin Euro kazandılar

Avusturya'da bir çiftin, ülkenin emeklilik sistemini suistimal ederek 43 yılda 326 bin Euro kazandığı ve 12 kez evlenip boşanarak dul maaşı aldığı ortaya çıktı.

NTV'de yer alan habere göre toplamda 13 kez evlendiği iddia edilen kadın, 1981 yılında ilk eşinin ölümünden sonra devletten "dul maaşı" almaya başladı, ardından bir yıl içinde kendisinden birkaç yaş küçük olan ikinci eşiyle evlendi.

Her yeni evliliğin yaklaşık üç yıl sürdüğü evlenme-boşanma döngüsü

Altı yıl sonra ise eşinin kamyon şoförü olarak çalışması nedeniyle "onarılamaz bir şekilde bozulan" evliliklerini sonlandırdığı ve bu ayrılıkla birlikte her yeni evliliğin yaklaşık üç yıl sürdüğü bir evlenme-boşanma süreci başladı.

Soruşturmayı yürüten yetkililere göre, çift tüm süreç boyunca aslında birlikte yaşamaya devam etti. Ancak resmi olarak ayrılıp barışarak Avusturya'nın emeklilik sigortası sistemini dolandırdılar.

Kadın her boşandığında dul maaşı aldı, toplamda 326 bin Euro elde etti

Yasa gereği, kadın her boşandığında dul maaşı almaya devam ediyor ve evlendiği her yeni eş için 27 bin avro tazminat talep edebiliyordu. Yıllar boyunca bu yöntemle kazanç sağlayan çiftin toplamda 326 bin Euro elde ettiği ortaya çıktı.

Çift, emeklilik fonu ödeme yapmayı reddedince dava açtı ancak Avusturya Yüksek Mahkemesi, mart ayında çiftin yasal boşluklardan yararlanmasının haksız olduğuna karar verdi.

Soruşturma başlatıldı

Mahkemenin ardından polis, "ciddi dolandırıcılık" suçlamasıyla çifte soruşturma başlattı. Çiftin 12. boşanmaları yetkililer tarafından tanınmadığı için hâlâ resmî olarak evli sayılıyorlar.