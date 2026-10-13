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Bulgaristan Başbakanı Radev: Karadeniz’de iki gemi İHA ile vuruldu, biri battı

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ülkenin Karadeniz kıyıları açıklarında iki geminin insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıya uğradığını, gemilerden birinin battığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Bulgaristan Başbakanı Radev: Karadeniz’de iki gemi İHA ile vuruldu, biri battı
Fotoğraf: Arşiv
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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadeniz'de iki geminin İHA'larla vurulduğunu ve gemilerden birinin battığını söyledi. Radev, gemilerin nereden geldiği veya varsa ne tür yük taşıdıkları konusunda ayrıntı vermedi.

Olayın Bulgaristan kıyılarının yaklaşık 24 kilometre açığında meydana geldiği bildirildi.

Radev, gemilerin nereden geldiği veya varsa ne tür yük taşıdıkları konusunda ayrıntı vermedi. İHA'ların nereden geldiğine ilişkin de bilgi paylaşmadı.

Bulgaristan, Karadeniz'de bu tür bir olayı ilk kez bildirmiyor. Radev, bu ayın başlarında, 6 Ekim'de ülke kıyılarının yaklaşık 130 kilometre açığında düzenlenen İHA saldırısını "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

Saldırıda bir ticari gemi batmış, bir diğeri hasar görmüştü. Soruşturma sürerken Radev herhangi bir tarafı suçlamamıştı.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana-Silvia Toiu da bir gün önce ülkesinin açıklarında yaşanan ölümcül olayı "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirmişti.

Ukrayna tahılı taşıyan ve Türk şirketine ait bir yük gemisi de Romanya açıklarında alev aldıktan sonra batmıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, geminin Rus İHA'larının saldırısına uğradığını söylemişti. Gemide bulunan iki kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen her iki olayı da kınadı.

Von der Leyen, "Karadeniz'deki durum giderek daha kaygı verici bir hal alıyor," dedi ve ekledi: "Sivil gemilere yönelik saldırılar kabul edilemez."

Olaylar, Avrupa Birliği'nin bölgedeki güvenliği güçlendirme stratejisini başlatmasından bir yılı aşkın süre sonra, Avrupa'nın Karadeniz'de deniz taşımacılığını ve kritik altyapıyı koruma kapasitesini yeniden tartışmaya açtı.

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