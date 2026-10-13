Bulgaristan Başbakanı Radev: Karadeniz’de iki gemi İHA ile vuruldu, biri battı

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadeniz'de iki geminin İHA'larla vurulduğunu ve gemilerden birinin battığını söyledi. Radev, gemilerin nereden geldiği veya varsa ne tür yük taşıdıkları konusunda ayrıntı vermedi.

Olayın Bulgaristan kıyılarının yaklaşık 24 kilometre açığında meydana geldiği bildirildi.

Radev, gemilerin nereden geldiği veya varsa ne tür yük taşıdıkları konusunda ayrıntı vermedi. İHA'ların nereden geldiğine ilişkin de bilgi paylaşmadı.

The latest attack on a commercial vessel in the immediate vicinity of Bulgaria’s territorial waters is absolutely unacceptable. At 01:30, a distress call was received from a vessel 18 nautical miles east of Byala. According to the crew, the Chelsea 3—sailing under the Maltese flag, registered in Odesa and Ukrainian-owned—was struck on its deck and side by three aerial drones. All 15 crew members—seven Ukrainian and eight Azerbaijani nationals—were safely transported to the port of Varna. Five are receiving medical assistance. Our Permanent Representatives to NATO and the EU have been informed. Bulgaria continues to seek support for an investigation into the attacks to determine the country of origin of the drones. We are also seeking assistance to strengthen surveillance of the air and maritime domains and enhance our response capabilities. We do not have clear and conclusive evidence to attribute responsibility to either side. However, as I have already stated, the logic suggests that the outcome benefits the Russian Federation. I will therefore summon the Russian Ambassador for a meeting today. At an extraordinary meeting of the Security Council under the Council of Ministers, we also received information about another vessel, struck 17 nautical miles east of Krapets. It sank, and one crew member was rescued. — Rumen Radev (@RumenRadevPM) October 13, 2026

Bulgaristan, Karadeniz'de bu tür bir olayı ilk kez bildirmiyor. Radev, bu ayın başlarında, 6 Ekim'de ülke kıyılarının yaklaşık 130 kilometre açığında düzenlenen İHA saldırısını "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

Saldırıda bir ticari gemi batmış, bir diğeri hasar görmüştü. Soruşturma sürerken Radev herhangi bir tarafı suçlamamıştı.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana-Silvia Toiu da bir gün önce ülkesinin açıklarında yaşanan ölümcül olayı "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirmişti.

Ukrayna tahılı taşıyan ve Türk şirketine ait bir yük gemisi de Romanya açıklarında alev aldıktan sonra batmıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, geminin Rus İHA'larının saldırısına uğradığını söylemişti. Gemide bulunan iki kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen her iki olayı da kınadı.

Von der Leyen, "Karadeniz'deki durum giderek daha kaygı verici bir hal alıyor," dedi ve ekledi: "Sivil gemilere yönelik saldırılar kabul edilemez."

Olaylar, Avrupa Birliği'nin bölgedeki güvenliği güçlendirme stratejisini başlatmasından bir yılı aşkın süre sonra, Avrupa'nın Karadeniz'de deniz taşımacılığını ve kritik altyapıyı koruma kapasitesini yeniden tartışmaya açtı.