Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev: Ülkemin Ukrayna'ya asker göndermesine kesinlikle karşıyım

Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT), ABD’nin Sofya Büyükelçiliği ve Bulgaristan’ın NATO Daimi Delegasyonu aracılığıyla Bulgaristan Dışişleri Bakanlığına 6 soru gönderildiğini duyurdu.

Belgede hangi ülkelerin Kiev'e verilecek garantilere katkıda bulunabileceği, barışçıl bir çözümün parçası olarak Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olup olmadıkları ve Avrupa liderliğindeki herhangi bir gücün büyüklüğünün ne olması gerektiği soruldu.

"Ukrayna'ya herhangi bir şekilde asker göndermesine kesinlikle karşıyım"

Radev, basına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığına yöneltilen sorularla ilgili değerlendirmede bulunarak, başından beri Bulgaristan’ın bu savaşa karışmasına karşı olduğunu söyledi.

Küresel güvenlik mimarisinin çökmekte olduğu bir ortamda bu konunun daha da büyük önem kazandığına işaret eden Radev, "Ülkemizin silahlı kuvvetlerinin başkomutanı olarak, Bulgaristan'ın Ukrayna'ya herhangi bir şekilde asker göndermesine kesinlikle karşıyım. Hükümetten ve Ulusal Meclis'ten Bulgaristan'ın asker göndermeyeceğine dair açık ve net bir tutum sergilemelerini bekliyorum." diye konuştu.

"Ukrayna’ya olası asker yollama kararının tamamen parlamentonun yetkisinde"

BNT, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna’ya olası asker yollama kararının tamamen parlamentonun yetkisinde olduğunu bildirdiğini kaydetti.​​