Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Radev, Cumhurbaşkanlığında yaptığı açıklamada, istifasını yarın Anayasa Mahkemesine sunacağını, görevini Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'ya devredeceğini duyurdu.

Görev süresi Ocak 2027’ye kadar devam etmesi beklenen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, istifasını salı günü Anayasa Mahkemesi’ne sunacağını duyurdu.

4 yılda 8 parlamento seçimi

İstifanın onaylanması halinde, kasım ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar Radev’in yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Iotova vekâlet edecek.

Geçen ay hükümetin istifa etmesinin ardından Bulgaristan bir kez daha siyasi belirsizlik sürecine girerken, ülkenin son dört yıl içinde sekizinci kez parlamento seçimine gitmesi bekleniyor.

Halka seslendi

Halka seslenişinde, 9 yıllık çalışmalarını değerlendiren Radev, bu dönemde 7 kez geçici hükümetler kurmak zorunda kaldığını hatırlattı.

Rumen Radev konuşmasında bu dönem içinde Bulgaristan'ın Schengen alanına katıldığını, euroya geçtiğini, Avrupa entegrasyonunu tamamladığını ancak uzun vadede bu başarıların ülkeye huzur ve istikrar getiremediğini savundu.