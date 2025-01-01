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Bulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil oldu

Bulgaristan ve Romanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e katılması yönünde alınan karar, uygulamaya geçti.

Haber Merkezi
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Bulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil oldu
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Avrupa Birliği Konseyi tarafından 12 Aralık 2024'te alınan karar uyarınca Bulgaristan ve Romanya bugün itibarıyla Şengen'e fiilen dahil oldu.

İki ülkenin AB'nin serbest seyahat bölgesine katılımı konusunda üye ülkelerin uzlaşması zaman almıştı.

Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılan iki ülke, önce 31 Mart 2024'te denizden ve havadan Şengen'e dahil edilmişti.

Avusturya'nın göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle aldığı veto kararını geri çekmesiyle iki ülkenin önündeki engel de kalkmıştı.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu. AB Komisyonu, Sofya ve Bükreş'in Şengen'e dahil olması yönünde 2011'de görüş bildirmişti.

Şengen bölgesi, AB üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya'ya ek olarak, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre olmak üzere 29 ülkeyi kapsıyor.

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