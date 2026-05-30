Bulgaristan, vize muafiyeti tanımayan ABD'ye yaptırım uygulayacak

ABD'nin Bulgar vatandaşlarına vize muafiyeti getirmemesinden rahatsızlık duyan Sofya, Bulgaristan'daki Amerikan askerî yakıt ikmal uçaklarına sadece bir ay daha ev sahipliği yapabileceklerini açıkladı.

NATO üyesi Bulgaristan'da geçen ay iktidara gelen Başbakan Rumen Radev, ABD ordusunun bu ülkede bulunan yakıt ikmal uçaklarının akıbetine dair bilgi verdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Bulgar vatandaşlarına vize muafiyeti getirmeyen ABD'ye ait uçakların sadece Haziran ayı sonuna kadar Bulgaristan'da kalmasına izin vereceklerini duyuran Radev, "Mevzuata ilişkin prosedürlerin karmaşıklığını ve zamana ihtiyaç duyulmasını tamamen anlıyorum. Ancak bizim de kendi önceliklerimiz ve prosedürlerimiz var. Uçak ve yakıt tanklarının Sofya havalimanında uzun süre kalmasına yönelik talebe olumlu yanıt veremeyiz" dedi.

Uçakların izni bu ay sonunda bitiyordu

Boeing KC-135 Stratotanker tipi yakıt ikmal uçakları, ABD ile Bulgaristan arasında İran savaşından önce varılan anlaşma uyarınca Şubat ayının ortasından beri Sofya'daki havalimanında konuşlanmış durumda.

AFP haber ajansı, Mayıs ayının ortalarında Sofya havalimanındaki KC-135 Stratotanker sayısının altı olduğunu belirtti. Uçaklara NATO iş birliği kapsamında verilen iznin süresi Mayıs ayının sonunda bitecekti.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Radev, bugün Bulgaristan dışında bir alternatif bulunması için Amerikan ordusuna zaman tanımak amacıyla bu iznin Haziran sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. İran geçen ay bu uçaklarla ilgili olarak Bulgaristan'a protesto notası vermişti.

Radev: Olumlu bir yanıt alamadım

Bulgaristan Başbakanı, Trump'la görüşmesinde, vize konusunun acilen değerlendirilmesi için ısrarcı olduğunu ama şu an için olumlu bir yanıt alamadığını da belirtti.

Radev, Trump'la yaptığı görüşmede ABD'nin Bulgar vatandaşlarına vize muafiyeti tanıması için çağrıda bulunmuştu.

Bulgaristan, ABD'nin vize muafiyeti uygulamadığı az sayıdaki Avrupa Birliği (AB) ülkesinden biri.