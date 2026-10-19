Bulgaristan’a savaş uçağı eşliğinde indi: Tel Aviv-Viyana uçağında bomba paniği

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İsrail’in Tel Aviv kentinden Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gitmek üzere havalanan Austrian Airlines’a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağında bomba ihbarı paniğe neden oldu. OS82 sefer sayılı uçak, uçuş sırasında alınan tehdit bildiriminin ardından Bulgaristan’a yönlendirildi.

Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Romanya sınırına yakın bölgede mürettebatın bomba ihbarını bildirmesi üzerine acil iniş kararı alındı. Uçak, 18 Ekim akşamı Sofya Havalimanı’na güvenli şekilde indi.

Savaş uçağı havalanarak yolcu uçağına eşlik etti

Bomba ihbarının ardından Bulgaristan Hava Kuvvetleri harekete geçti. Güvenlik prosedürleri kapsamında havalanan MiG-29 tipi savaş uçağı, yolcu uçağına Sofya Havalimanı’na inişine kadar eşlik etti. Operasyonun, hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen standart hava polisliği prosedürleri çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Uçakta 57 kişi bulunuyordu

Austrian Airlines’ın açıklamasına göre uçakta 51 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere toplam 57 kişi bulunuyordu. Güvenli inişin ardından yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edildi. Uçağın bomba tehdidine ilişkin güvenlik kontrollerine alındığı, incelemelerin tamamlanmasının ardından yolcuların alternatif uçuşlarla seyahatlerine devam etmelerinin planlandığı belirtildi.

Bomba ihbarının kaynağı araştırılıyor

Bulgaristan makamları olayın ardından inceleme başlatırken, ihbarın kaynağı ve güvenilirliği araştırılmaya başlandı. İlk aşamada bomba tehdidinin gerçek olup olmadığına ilişkin kesin bir sonuç açıklanmadı. İsrail basınında yer alan haberlerde, ihbarın uçakta bomba bulunduğuna ilişkin bir uyarıdan kaynaklandığı aktarıldı. Yetkililer, güvenlik incelemeleri tamamlanmadan tehdidin niteliğine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yolcuların güvenliğinin sağlanması ve uçuşun devamına ilişkin işlemlerin tamamlanması için gerekli prosedürler uygulandı.