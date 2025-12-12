  1. Ekonomim
Bulgaristan'da Başbakan Jelyazkov hükümetinin istifası Parlamento'da onaylandı

Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Rosen Jelyazkov hükümetinin istifasını onayladı.

240 üyeli Parlamentonun genel oturumunda yapılan oylamaya 227 milletvekili katıldı. Jelyazkov hükümetinin istifası oy birliğiyle kabul edildi.

Üçlü koalisyon protestoların ardından çekildi

Jelyazkov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Böyle Bir Halk Var (İTN) partilerinden oluşan üçlü koalisyon hükümeti, yaklaşık 11 ay iktidarda kalmış ancak son 10 günde yoğunlaşan hükümet karşıtı protestoların ardından dün istifa kararı almıştı.

Bulgaristan'da Başbakan Jelyazkov hükümetinin istifası Parlamento'da onaylandı - Resim : 1Ülkenin anayasal prosedürüne göre, Cumhurbaşkanı Rumen Radev, erken seçim için tarih bildirmeden önce parlamentodaki 3 siyasi gruba sırayla hükümet kurma görevi vermek sorunda.

Parlamentodaki siyasi partilerin beyan ettikleri görüşlere dayalı olarak yeni koalisyon hükümeti kurulması beklenmezken, erken genel seçimlerin ilkbaharda yapılması muhtemel.​​​​​​​

