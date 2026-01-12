Bulgaristan’da erken seçim olasılığı güçleniyor

İstifasını açıklayan Jelyazkov, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’den aldığı kabine kurma görevini partisi adına geri çektiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törende konuşan Jelyazkov, “Parlamentoda diğer siyasi liderler de ülkenin erken seçim yoluna gitmesinden yana tavır aldı. Biz en uygun tarih olarak 29 Mart’ı değerlendiriyoruz” dedi.

"Hükümetimizin istifası siyasi bir geri adım anlamına gelmiyor"

Hükümetinin bir yıllık dönemi boyunca altı kez güvenoyu aldıklarını hatırlatan Jelyazkov, sokaktaki protestoların halkın yeni bir siyasi kimlik talep ettiğini ortaya koyduğunu vurguladı. “Hükümetimizin istifası siyasi bir geri adım anlamına gelmiyor. Biz her zaman kişisel egoyu geri planda tuttuk. Krizin siyasi ve kurumsal boyuta taşınmasını önlemek amacıyla bu kararı aldık” ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Radev ise Jelyazkov’un istifasının, sokaktaki baskılar nedeniyle gerçekleştiğini belirterek, “İstifa etmesine rağmen, yeni hükümet kurulana kadar mevcut kabine görevlerini eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür” dedi.

Anayasal süreç

Jelyazkov’un 11 Aralık 2025’teki istifasının ardından Cumhurbaşkanı Radev, anayasal prosedür çerçevesinde parlamentodaki liderlerle görüşmeler yürüttü. Anayasaya göre, Radev önce en büyük iki parti veya koalisyona, ardından meclisteki üçüncü partiye kabine kurma görevi veriyor.

Yeni bir hükümet kurulamazsa, Cumhurbaşkanı geçici bir kabine atayacak. Güncellenen anayasa kuralları, cumhurbaşkanına başbakanı yalnızca kamu görevlilerinden oluşan 10 kişilik bir listeden seçme yetkisi veriyor.

Geçici başbakan adayının kabine taslağını sunmasının ve parlamento gruplarıyla görüşmesinin ardından Radev, kararnameyi imzalayacak. Geçici hükümetin atanması ile birlikte, iki ay içinde erken parlamento seçim tarihi ilan edilecek. Parlamento ise yeni hükümetin yemin etmesine kadar çalışmalarını sürdürecek.