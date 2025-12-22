Bulgaristan'da Euro dönemi: Bulgar levası tabelalardan kaldırılıyor

Bulgaristan’ın 1 Ocak 2026 itibarıyla levadan tamamen euroya geçecek olması, Türkiye’de sınır ticaretini de etkilemeye başladı. Bu kapsamda Edirne’de faaliyet gösteren döviz bürolarında, fiyat bilgilendirme tabelalarından Bulgar Levası kaldırıldı.

Hâlen Bulgaristan’da günlük işlemlerde leva ve euronun birlikte kullanılabildiği hatırlatılırken, 2026’dan sonra ülkede sadece Euro geçerli olacak. Bu değişiklik doğrultusunda Edirne’deki döviz bürolarında yer alan dijital ekranlarda levanın Türk Lirası karşılığına artık yer verilmiyor.

Buna karşın, leva tabelalarda görünmese de alış ve satış işlemleri devam ediyor. Güncel verilere göre Bulgar Levası döviz bürolarında 24 liradan alınırken, 25 lira 74 kuruştan satılıyor.

İki günlük resmi tatil

Öte yandan euroya geçiş hazırlıklarını sürdüren Bulgaristan, para birimi değişikliği nedeniyle 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihlerinde iki günlük resmi tatil yapmayı planlıyor. Hükümetin aldığı karar, geçiş sürecinde teknik ve operasyonel düzenlemelerin sorunsuz biçimde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.