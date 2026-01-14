Bulgaristan’da hükümet krizi derinleşiyor: İkinci yetki de iade edildi

PP-DB ittifakı, anayasal prosedürlere dayalı olarak Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den aldığı kabine kurma görevini iade ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende PP-DB ittifakı adına hazır bulunan PP-DB Parlamento Grubu Eş Başkanı Nadejda Yordanova, sürecin anayasal gereklilikler çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Yordanova, “Burada bulunma amacımız yalnızca prosedürü yerine getirmektir. Görev bana resmen tevdi edildi, ancak yetkiyi alır almaz iade ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yetkinin geri verilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Yordanova, ittifakın bu kararının gerekçesini, 51. Ulusal Meclis’te reform yanlısı bir çoğunluk oluşturulmasının mümkün olmaması olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise konuşmasında adil ve şeffaf seçimlere vurgu yaptı. Seçim tarihinden ziyade seçim sürecinin niteliğinin önemine dikkat çeken Radev, “Ben parti liderlerinden seçimlerin hangi tarihte yapılacağını söylemelerini değil, sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini bekliyorum.” dedi.

Hafta başında istifa eden eski Başbakan Rosen Jelyazkov da, GERB-SDS’nin başbakan adayı olarak Cumhurbaşkanı Radev’den hükümeti kurma görevini teslim aldıktan kısa bir süre sonra, bu yetkiyi yerine getirmeden iade etmişti.

Geçici kabine seçeneği gündemde

Rosen Jelyazkov’un 11 Aralık 2025’te istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Radev, anayasanın öngördüğü süreç doğrultusunda parlamentodaki siyasi parti liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Ülke anayasasına göre cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini önce parlamentodaki en büyük iki parti veya koalisyona, ardından mecliste temsil edilen üçüncü bir siyasi oluşuma vermekle yükümlü bulunuyor.

Yeni bir hükümetin kurulmasının mümkün olmaması halinde ise Cumhurbaşkanı Radev’in geçici bir kabine ataması öngörülüyor.

Anayasada yapılan son değişiklikler kapsamında cumhurbaşkanının yetkisi, yalnızca başbakanı belirlemekle sınırlı bulunuyor. Bu seçim, kamu görevlerinde bulunan ve sayısı 10 ile sınırlandırılmış aday listesi arasından yapılıyor.

Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen geçici başbakanın, kabine listesini hazırlayarak parlamento gruplarıyla istişare etmesinin ardından, Radev’in kararnameyi imzalaması gerekiyor.

Geçici hükümetin atanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Radev, iki ay içinde erken parlamento seçimlerinin tarihini ilan edecek. Parlamento ise yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasına kadar çalışmalarını sürdürecek.