Bulgaristan’da iki rakip ittifak, koalisyonda anlaştı

Son 2 yılda 5 kez seçime giden Bulgaristan’da Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) ve Demokratik Güçler Birliği (SDS) ittifakı ile Değişime Devam Ediyoruz (PP) ve Demokratik Bulgaristan (DP) koalisyon hükümeti kuracak.



Koalisyon hükümetinde GERB'nin başbakan adayı eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Maryia Gabriel ile PP’nin başbakan adayı Nikolay Denkov, 9 ay süreyle dönüşümlü olarak başbakanlık yapacak. Denkov, hükümetin kurulmasının ardından başbakanlık görevini üstlenecek, Gabriel ise başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığı görevlerini yürütecek.



Anlaşmaya göre koalisyon hükümeti Avrupa Birliği yanlısı bir yol izleyecek, pasaportsuz Schengen bölgesi ve euro para birliğine üyelik en önemli öncelikler arasında yer alacak ve Bulgaristan'ın güvenlik sektöründeki Rus etkisine karşı mücadele edilecek.



Bulgaristan’da 240 sandalyeli mecliste oyların yüzde 26,54’ünü alan GERB-UDF'nin 69, oyların yüzde 24,61’ini alan PP-DB'nin 64 sandalyesi bulunurken, kurulacak yeni hükümete en az 121 milletvekilinin güvenoyu vermesi gerekiyor.



Bulgaristan'daki siyasi kriz nasıl gelişti



Bulgaristan'da 22 Haziran 2022’de Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki koalisyon hükümeti güven oylamasını kaybetmişti. Hükümetin düşmesinin ardından başlayan siyasi kriz, meclisteki diğer partilerin de hükümet kuramamasıyla derinleşmiş, geçtiğimiz sene 2 Ekim’de sandığa gidilmişti. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, seçimi ilk sırada tamamlayan GERB’e hükümeti kurma görevi vermiş, GERB başarısız olmuştu. Radev’in daha sonra görevi verdiği PP-DP ittifakı da hükümeti kuramazken, son olarak BSP de verilen görevi gerçekleştirememişti. Radev, meclise giren 7 siyasi partiden 3’ü koalisyon hükümeti kurma girişiminde başarısız olunca yeniden seçime gidilmesine karar vermişti. Siyasi kriz nedeniyle AB ve NATO üyesi Bulgaristan'ın euro bölgesine geçişi 2025'e ertelenmiş, Avusturya ve Hollanda, Bulgaristan’ın Schengen bölgesine kabul edilmesini engellemişti.



Öte yandan, ülkede 4 Nisan 2021, 11 Temmuz 2021 ve 14 Kasım 2021’de yapılan genel seçimlerin ardından da hükümeti kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı.