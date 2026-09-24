Bulgaristan'da kumar reklamları yasaklanacak

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, kumar piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik daha sıkı bir model uygulanacağını belirtti.

Kumar sektöründe daha fazla şeffaflık ve daha adil vergilendirme sağlanmasını amaçlayan bir düzenleme hazırlayacaklarını ifade eden Radev, kumar bağımlılığını sınırlamak amacıyla reklamların tamamen yasaklanacağını bildirdi.

Radev, kumarhaneler ile oyun salonlarının vitrinlerinde kullanılan parlak ışıklı reklamların da yasaklanacağını kaydetti.