Bulgaristan'da ortalama brüt maaşlar yüzde 10 arttı

Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (NSI) son verilerine göre, 2026 yılının ikinci çeyreğinde ortalama aylık brüt maaş bin 444 Euro'ya ulaşarak ilk çeyreğe göre yüzde 2,6 artış gösterdi.

Aylık rakamlar, ortalama brüt maaşın Nisan ayında bin 476 Euro, Mayıs ayında bin 434 Euro ve Haziran ayında bin 421 Euro olduğunu gösteriyor. 2025 yılının ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında, ortalama maaş yüzde 9,8 oranında arttı.

Yıllık bazda en güçlü maaş artışı, ortalama ücretlerin yüzde 24 arttığı madencilik sektöründe kaydedildi. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri yüzde 19,5'lik artışla ikinci sırada yer alırken, diğer sektörlerdeki maaşlar yüzde 15,7 oranında arttı.

2026 yılının ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında, en büyük çeyreklik artışlar yüzde 14,8 ile madencilik sektöründe, ardından yüzde 6,5 ile inşaat sektöründe ve yüzde 6,3 ile eğitim sektöründe kaydedildi. İlk çeyrekte ortalama aylık maaş bin 407 Euro oldu; bu, 2025 yılının son çeyreğine göre yüzde 2,8 ve 2025 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 12,7'lik bir artış anlamına geliyor.

İkinci çeyrekte en yüksek ortalama maaşlar

İkinci çeyrekte en yüksek ortalama maaşlar, aylık 3 bin 79 Euro ile bilgi ve yaratıcı endüstriler ile telekomünikasyon sektöründe kaydedildi. Bunu 2 bin 140 Euro ile finans ve sigorta faaliyetleri takip ederken, elektrik, ısı ve gaz üretimi ve dağıtımı ortalama 2 bin 36 Euro ile ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan, ortalama maaşların en düşük olduğu sektör otel ve restoranlar olup 918 Euro olarak belirlenmişti. Bunu tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü bin 31 Euro ile, diğer sektörler ise bin 53 Euro ile takip etti.

Artış, kamu sektörüne kıyasla özel sektörde önemli ölçüde daha güçlü oldu. Özel şirketlerde ortalama ücretler yıllık bazda yüzde 11,5 artarken, kamu sektöründe bu artış yüzde 4,8 oldu.

NTV'nin aktardığına göre, ikinci çeyrekte de istihdam arttı. Haziran ayı sonunda, iş ve hizmet sözleşmeleri kapsamında çalışan kişi sayısı 2,37 milyona ulaştı; bu da Mart ayı sonuna kıyasla 14 bin 800 kişi veya yüzde 0,6'lık bir artış anlamına geliyor.

İstihdamda en büyük çeyrek dönemlik artış yüzde 23,9 ile otel ve restoran sektöründe kaydedilirken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe yüzde 5'lik bir artış görüldü. İmalat sektörü ise yüzde 2'lik bir düşüşle en büyük gerilemeyi kaydetti.

Çeyreklik artışa rağmen, istihdam bir önceki yıla göre düşük seviyede kaldı. Haziran 2025 ile karşılaştırıldığında, çalışan sayısı 16 bin 700 kişi veya yüzde 0,7 azaldı.

İmalat sektörü, 19 bin 400 çalışan kaybıyla yıllık en büyük düşüşü kaydederken, bunu 3 bin 500 kişilik düşüşle idari ve destek faaliyetleri ve 3 bin 100 kişilik düşüşle tarım, ormancılık ve balıkçılık izledi. En büyük artışlar ise 10 bin 800 ek çalışanla insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe ve bin 500 ek çalışanla otel ve restoran sektöründe kaydedildi.

Yüzde olarak bakıldığında, emlak sektörü istihdamda yıllık yüzde 5,6 ile en keskin düşüşü kaydederken, bunu yüzde 4,8 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü izledi. İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler sektörü ise yüzde 5,2 ile en büyük artışı kaydetti.