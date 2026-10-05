Bulgaristan'da peş peşe bomba ihbarları: Binalar tahliye edildi

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Bulgaristan'da çok sayıda kamu kurumunu hedef alan eş zamanlı bomba ihbarları nedeniyle güvenlik alarmı verildi. Başkent Sofya'nın yanı sıra Filibe, Varna, Burgaz, Razgrad, Şumnu ve Blagoevgrad gibi kentlerde kurumların e-posta adreslerine tehdit mesajları gönderildi. Mesajların ardından polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Okul ve hastaneler dahil birçok bina boşaltıldı

İhbarların ardından çok sayıda kamu binasında tahliye işlemi gerçekleştirildi. Burgaz Adliyesi, Blagoevgrad'daki bölge hastanesi ve Kostinbrod Belediyesi gibi kurumlar güvenlik amacıyla boşaltılarak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Ülke genelinde hassas tesisler ve adliyeler başta olmak üzere çok sayıda noktada güvenlik önlemleri artırıldı.

Ekipler binaları tek tek aradı

Tehdit mesajlarının ulaşmasının ardından güvenlik güçleri tahliye edilen binalarda kapsamlı arama başlattı. Ekipler katlarda ve bina içerisinde inceleme yaparken, Kostinbrod Belediye Başkanı Trayko Mladenov gönderilen e-postanın yurt dışı kaynaklı olabileceğini düşündüklerini söyledi. Mladenov, benzer bir durumla ikinci kez karşı karşıya kaldıklarını da ifade etti.

Patlayıcı bulunamadı

Ülkenin farklı bölgelerinde eş zamanlı yürütülen polis operasyonlarında şu ana kadar herhangi bir patlayıcı maddeye veya şüpheli duruma rastlanmadı. Yapılan kontrollerin ardından ihbarların asılsız olduğu belirlendi.

Binalar yeniden hizmete açıldı

Aramaların tamamlanması ve herhangi bir tehdit unsuruna rastlanmamasının ardından tahliye edilen kamu binaları yeniden hizmet vermeye başladı. Yetkililer ise tehdit mesajlarının arkasındaki kişi veya kişilerin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.