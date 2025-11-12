Bulgaristan'ın 1 aylık benzini kaldı

  1. Ekonomim
ABD'nin 21 Kasım’da yürürlüğe girecek Lukoil yaptırımları, Bulgaristan’ı kış öncesi enerji krizinin eşiğine getirdi. Ülkenin yalnızca 35 günlük benzini kaldığı açıklandı.

ABD ve Birleşik Krallık’ın Rus enerji şirketleri Lukoil ve Rosneft’e uyguladığı yaptırımlar, Bulgaristan’daki akaryakıt tedarik zincirini riske soktu.

Bulgaristan Devlet Rezervleri Ajansı Başkanı Assen Asenov, ülkenin şu anda yaklaşık 35 günlük benzin ve 50 günlük dizel stokuna sahip olduğunu açıkladı.

Bulgaristan enerji stoku alarm veriyor

Bulgaristan’ın stoklarının önemli kısmının Avrupa’daki depolarda bulunduğunu belirten Enerji analisti Martin Vladimirov, “Hazır yakıtların yüzde 50’si diğer AB ülkelerinde. Hükümetin bu sözleşmeleri hemen devreye sokması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Enerji Bakanı Zhecho Stankov ise bu stokların iç tüketime “yalnızca dört ila beş gün yeteceğini” söyledi.

Stankov, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile sürekli temas halinde olduklarını ve Burgas rafinerisinin 21 Kasım sonrasında da çalışabilmesi için izin talep ettiklerini açıkladı.

