Bundesbank Başkanı Nagel: Almanya’nın New York’taki altınları güvende!

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Almanya’nın New York Fed’de tutulan altın rezervlerinin güvende olduğunu söyledi.

Nagel, siyasi gerilimler nedeniyle Almanya’nın altın stratejisinin yeniden gözden geçirilip geçirilmemesi gerektiğine dair kamuoyunda yürütülen tartışmalara bu sözlerle yanıt verdi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Nagel, "Altınımızın New York’taki Fed’de güvende olduğundan hiçbir şüphem yok. Bu tür rezervler özel bir koruma statüsüne sahiptir" ifadelerini kullandı.

FAZ'a yaptığı açıklamalarda para politikasına da değinen Nagel, şu aşamada faiz oranlarında bir değişikliği tartışmak için bir neden görmediğini belirtti. Ancak siyasi ve ekonomik oynaklığın arttığını vurgulayan Bundesbank Başkanı, bu koşulların kısa vadeden öteye yönelik beklentilere rehberlik etmeyi zorlaştırdığını söyledi.