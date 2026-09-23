Burger King İspanya kurucusundan hisse fonuna dev teklif hazırlığı
Restaurant Brands Europe’un İspanyol kurucusu Gregorio Jiménez, şirketin çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Cinven’e satın alma teklifi sunmayı değerlendiriyor. Jiménez, bu girişimle fast-food devinin bölgesel kontrolünü tekrar ele geçirmeyi hedefliyor.
Restaurant Brands Europe şirketinin kurucusu Gregorio Jiménez, özel sermaye şirketi Cinven bünyesindeki hisseleri satın almak amacıyla harekete geçmeye hazırlanıyor. İş insanının, şirketin kontrol gücünü yeniden devralmak için olası bir teklif üzerinde çalışma yürüttüğü ifade edildi.
Fon yönetimiyle masaya oturma hazırlığı yapılıyor
Girişimin odağında yer alan yatırım fonu Cinven, Restaurant Brands Europe'un çoğunluk hisselerini elinde bulunduruyor. Kurucu Jiménez'in hazırladığı değerlendirme ve satın alma stratejisinin, fon yönetimiyle resmi olarak görüşülmesi bekleniyor.
Bölgesel büyüme ve yönetim stratejisi yeniden şekillenebilir
Teklif sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda, şirketin İspanya ve Avrupa pazarındaki yönetim yapısında önemli bir değişim yaşanması öngörülüyor. Jiménez'in bu hamlesiyle markanın operasyonel süreçlerini ve büyüme hedeflerini kurucu vizyonu doğrultusunda yeniden yapılandırmayı amaçladığı kaydedildi.