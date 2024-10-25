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Büyük havayolu şirketleri Çin'e seferlerini azaltıyor ya da bırakıyor

Büyük küresel havayolu şirketleri, Rus hava sahasının kapatılmasının ardından Asya'ya uzanan rotaların operasyonel maliyetleri artırması ve talebin düşük olması nedeniyle hizmetlerini azaltıyor ve bazı durumlarda Çin'den tamamen çekiliyor.

Haber Merkezi
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Büyük havayolu şirketleri Çin'e seferlerini azaltıyor ya da bırakıyor
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CNBC'nin haberine göre, Virgin Atlantic ve Scandinavian Airlines Çin'den tamamen çekiliyor. Virgin Atlantic 2022'de Hong Kong'a tüm uçuşlarını durdurdu ve buradaki ofisini kapatarak havayolunun Asya finans merkezindeki 30 yıllık varlığına son verdi.

Seyahat haberleri sitesi Skift'in bir raporu, son dört ay içinde yedi büyük havayolunun ülkeden çekildiğini gösteriyor.

Havacılık istihbarat şirketi OAG'nin baş analisti John Grant, durumun "daha iyiye gitmeden önce daha da belirginleşeceğini" söyledi. Grant, British Airlines'ın Çin'e uçurduğu jetlerin boyutlarını sürekli olarak küçülttüğünü söyledi. Boeing 747 jumbo jetleri uçuran rotaların yerini B777'ler ve nihayetinde daha da küçük B787'ler aldı" dedi.

Ayrıca Grant, "havayolları, bazı durumlarda iki veya üç kişilik bir ekip kullanabilecekken, uzun saatler nedeniyle dört kişilik uçuş ekipleriyle çalışmak zorunda kaldıla. zUçuş ekibi az ve saatler kısıtlı olduğunda, bu bir masraftır" ifadelerini kullandı.

Grant, Avrupalı taşıyıcıların uçakları için Çin yerine  daha iyi kullanım alanları bulduklarını da söyledi.

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