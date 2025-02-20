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Büyük savunma sanayi şirketi Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş

Avrupa'nın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, Avrupa'nın silah kapasitesine dair önemli bir açıklamada bulundu. Papperger, "Avrupa'nın silah depoları tükenmiş durumda" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Haber Merkezi
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Büyük savunma sanayi şirketi Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
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Avrupa'nın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, Financial Times’a verdiği röportajda Avrupa'nın savunma durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Papperger, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile yaptığı görüşmelerde Avrupa'yı merkezi bir aktör olarak görmediğini ifade etti. Avrupa'nın savunmaya yeterince yatırım yapmaması halinde zayıf kalacağını belirten Papperger, "Eğer güçlü olmazsanız, çocuk muamelesi görürsünüz" diyerek, mevcut durumun Avrupa'nın yürüttüğü politikalarla doğrudan ilgili olduğunu vurguladı.

Avrupalı ülkelerin son 30 yılda gayrisafi milli hasılarına oranla, savunmaya yalnızca yüzde 1 oranında yatırım yaptığını aktaran Papperger, bu durumun Avrupalılar tarafından yadırganmadığını belirtti. Papperger durumun zorluğunu daha net bir cümleyle ifade ederek "Avrupa'nın silah depoları boş." dedi.

Papperger'e suikast iddiaları

2024'ün temmuz ayında CNN tarafından yapılan habere göre, ABD istihbaratı, Rusya'nın Papperger'e suikast hazırlığında olduğunu ortaya çıkardı.

Rusya'nın, Rheinmetall'in Ukrayna'ya tedarik ettiği silahlardan ötürü böylesi bir plana kalkıştığı iddia edilmişti.

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