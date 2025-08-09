Büyük servet göçü: 307 bin milyoner ülke değiştirecek

Dünya genelinde servet sahibi kişiler, siyasi ve ekonomik risklerden uzaklaşmak amacıyla kitlesel bir göçe hazırlanıyor. “Büyük Servet Göçü” olarak adlandırılan bu trendde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Malta ve Polonya gibi ülkeler öne çıkarken, bu yılın en dikkat çekici yükselişi Karadağ’dan (Montenegro) geldi.

Adriyatik kıyısında yer alan Balkan ülkesi, son on yılda milyoner sayısını yüzde 124 artırarak 2 bin 800’e çıkardı. Henley & Partners verilerine göre Karadağ, düşük vergilendirme sistemi, miras ve bağış vergisi olmaması, lüks gayrimenkul seçenekleri ve Akdeniz yaşam tarzı ile öne çıkıyor. Eski yatırım yoluyla vatandaşlık programı (“altın pasaport”) da ülkeye ilgi çeken unsurlar arasında.

Milyonerlerin tercihi BAE

Henley raporuna göre BAE, siyasi istikrarı, iş dostu ortamı ve Altın Vize programı sayesinde 2025’te yaklaşık 9.800 milyoner çekecek. Bu, dünyada en yüksek net milyoner göçü anlamına geliyor.

Batı Avrupa ülkeleri, servetli vatandaşlarının göçüyle ciddi kayıplar yaşıyor. Bu yıl ilk kez bir Avrupa ülkesi, milyoner kaybında dünya lideri oldu. Birleşik Krallık’tan 16 bin 500 milyonerin ayrılması bekleniyor. Brexit sonrası belirsizlik, siyasi istikrarsızlık ve yerleşik olmayanlara yönelik vergi düzenlemelerindeki değişiklikler bu göçün başlıca nedenleri arasında.

Fransa, İspanya ve Almanya da benzer bir eğilimle karşı karşıya. Alman milyonerler arasında alternatif oturum ve vatandaşlık başvurularına olan ilgi, 2023-2024 döneminde yüzde 114 arttı. Uzmanlar, bu durumun Avrupa’nın finansal istikrarı ve yenilik kapasitesi açısından uzun vadeli olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Göç daha da hızlanacak

Rapora göre gelecek yıl yaklaşık 165 bin milyonerin ülke değiştirmesi bekleniyor. Jeopolitik gerilimler, makroekonomik zorluklar ve toplumsal kutuplaşma, ultra zenginlerin daha güvenli limanlara yönelmesini hızlandırıyor. Henley & Partners yetkilileri, küresel yatırımcıların artık siyasi riski hem yaşam alanı hem de yatırım kararlarında temel bir unsur olarak gördüğünü vurguluyor.