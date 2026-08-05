Büyükelçi Armağan İnci Ersoy: Türk ihracatçısı Latin Amerika’da büyüyecekse Panama’yı merkez yapmalı

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Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) iş birliği ve Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Panama'da düzenlenen ticaret heyeti etkinliğinde konuşan Türkiye’nin Panama Büyükelçisi İnci Ersoy, iki ülke ilişkilerinde ticaretin en önemli başlık olduğunu belirterek, Panama’nın Türk şirketleri için yalnızca kendi pazarıyla sınırlı olmayan önemli bir merkez niteliği taşıdığını ifade etti.

Yaklaşık bir buçuk yıldır Panama’da görev yapan Ersoy, iki ülkenin bulundukları bölgelerde birer merkez konumunda olmasının doğal bir ticaret ortaklığı oluşturduğunu söyledi. Türk şirketlerinin Panama’yı ve Latin Amerika’yı daha fazla tanımaya başlamasından memnuniyet duyduklarını belirten Ersoy, Türk Hava Yolları’nın direkt seferlerinin de şirketlerin bölgeye açılmasında önemli bir avantaj sağladığını kaydetti.

“Geçen yıl yedi ticaret heyeti geldi”

Panama’nın Türk şirketleri açısından giderek daha fazla ilgi gören bir merkez haline geldiğini anlatan Ersoy, geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanlığı organizasyonuyla farklı sektörlerden yedi ticaret heyetinin Panama’ya geldiğini söyledi.

Bu heyetlerin yalnızca Panama’daki şirketlerle değil, Latin Amerika’daki diğer iş ortaklarıyla da görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Ersoy, Panama Büyükelçiliği ve Ticaret Müşavirliği olarak amaçlarının Türkiye’nin tüm Latin Amerika ile ticaretini geliştirmek olduğunu ifade etti.

Ersoy, Panama’nın serbest bölgesi, doğrudan uçuşları ve lojistik imkanlarının Türk şirketlerine önemli avantajlar sunduğunu belirterek, ülkeden Orta ve Güney Amerika’ya ticaret yapılabildiğine dikkat çekti.

Panama, Latin Amerika’ya açılan kapı

Panama’nın kendisini büyük bir lojistik merkez olarak konumlandırmaya çalıştığını belirten Ersoy, Panama Kanalı ve çevresindeki limanların bu konumu güçlendirdiğini söyledi.

Panama’ya gelen malların Batı Yarım Küre’de geniş bir bölgeye dağıtılabildiğini ifade eden Ersoy, Türk şirketlerinin de bu avantajı değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Bugüne kadar Türkiye’den Panama’ya ev gereçleri, kozmetik, otomotiv yedek parçaları ve klima sektöründen şirketlerin geldiğini aktaran Ersoy, ancak şirketlerin yalnızca Panama pazarına odaklanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Ersoy, otomotiv yedek parçaları, makine, kozmetik ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin Panama üzerinden Latin Amerika’ya açılma stratejileri geliştirmesini beklediklerini söyledi.

“Panama kendi başına aşağı yukarı her şeyini ithal ediyor”

Panama’da farklı sektörler açısından fırsatlar bulunduğunu belirten Ersoy, ülkenin kendi üretiminin sınırlı olması nedeniyle çok sayıda ürünü ithal ettiğini ifade etti.

Ersoy, şirketlerin dikkatli bir pazar araştırması yaparak Panama’da farklı sektörlerde imkan yaratabileceğini söyledi. Ticaret Müşavirliği’nin de Türk şirketlerine temas noktalarının bulunması ve bağlantıların kurulması konusunda destek verdiğini belirtti.

Türk tekstil şirketinden Latin Amerika merkezi

Ersoy, bir Türk tekstil şirketinin Latin Amerika’yı kendisine merkez olarak belirlediğini ve Panama’daki serbest bölge ile yatırım teşviklerinden yararlanarak Kuzey ve Güney Amerika’ya yönelik büyüme stratejisi geliştirmek istediğini anlattı.

Bu girişimin diğer Türk şirketlerinin de önünü açmasını umduğunu belirten Ersoy, Türk dizilerinin Panama’da gördüğü yoğun ilginin Türk ürünleri açısından da önemli bir fırsat yarattığını söyledi.

Panama’dan Türkiye’ye kahve, ananas ve kelebek

Türkiye ile Panama arasındaki ticaretin yalnızca sanayi ürünlerinden oluşmadığını belirten Ersoy, Panama’dan Türkiye’ye kahve ve ananas gibi tropik ürünlerin de geldiğini ifade etti.

Ersoy, Panama’nın biyolojik çeşitliliğinin de farklı ticari imkanlar yarattığını belirterek dikkat çekici bir örnek verdi. Konya’daki Kelebek Vadisi için her yıl Panama’dan yaklaşık 70 bin dolar değerinde kelebek alındığını söyledi.

Panama’nın biyolojik çeşitliliğinin küçük yüzölçümüne rağmen oldukça zengin olduğunu belirten Ersoy, bu durumun farklı ticaret imkanlarını da beraberinde getirdiğini ifade etti.

“Türk ürünü burada kalite olarak algılanıyor”

Türk ihracatçılarına Panama’yı daha geniş bir perspektifle değerlendirmeleri çağrısında bulunan Ersoy, ülkenin yaklaşık 4,5 milyonluk nüfusundan ibaret bir pazar olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Panama’nın Orta ve Güney Amerika’ya açılan bir kapı olduğunu belirten Ersoy, Türkiye’nin Afrika’da önemli bir başarı gösterdiğini, Asya’da ilerlediğini ve Latin Amerika’nın da Türk ihracatçıları açısından önemli bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

Ersoy, Türkiye’nin Panama’ya yaptığı ihracatın ülkenin gerçek potansiyelini yansıtmadığını belirterek, “Türk ihracatçısı büyüyecekse Latin Amerika’da büyüyecek” dedi.

Türk dizileri ürünlere ilgiyi artırıyor

Panama’da Türk ürünlerine yönelik algının olumlu olduğuna dikkat çeken Ersoy, “Türk ürünü olması demek kalite olarak algılanıyor” ifadesini kullandı.

Türk dizilerinin ülkede yarattığı sempatinin önemli bir avantaj olduğunu belirten Ersoy, özellikle tekstil ve mobilya sektörlerinde önemli bir potansiyel bulunduğunu söyledi.

Ersoy, Panama’da üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiği birçok kişinin Türk tekstiline ilgi gösterdiğini belirterek, dizilerde görülen kıyafetlerin satın alınmak istendiğini ve Türk yaşam tarzının da ülkede ilgi gördüğünü ifade etti.

“Panama’yı merkez, bir üs olarak kullanmaları lazım”

Panama’nın aynı zamanda küresel güçlerin rekabetinin yoğunlaştığı ülkelerden biri olduğunu belirten Ersoy, Panama Kanalı’nın stratejik konumuna ve ülkedeki Çin varlığına da dikkat çekti.

Ancak Ersoy, Türk şirketlerinin bu rekabet ortamında kendi ürünlerinin sahip olduğu avantajları değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin de geçen yıl Panama’ya geldiğini ve başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiğini hatırlatan Ersoy, sözlerini şu mesajla tamamladı:

“Tüm sektörlerimizin Latin Amerika’ya açılmaları lazım. Buraya bizim yaptığımız ihracat genel olarak Türkiye’nin potansiyelini yansıtmıyor. Türk ihracatçısı büyüyecekse Latin Amerika’da büyüyecek. Bunun için de Panama’yı bir merkez, bir üs olarak kullanmaları lazım.”