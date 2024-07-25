Büyükelçi Bodnar: Ateşkes, Rusya'nın güç toplaması anlamına gelir

Euronews’in haberine göre, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna’da işgal ettiği topraklardan çekilmeksizin yapılacak bir ateşkesin karşı tarafa saldırılarını sürdürmek için güçlerini takviye etme imkanı vermek anlamına geldiğini belirtti.

Euronews'e özel röportaj veren Bodnar, Rusya-Ukrayna Savaşı, Kiev’in NATO’ya katılma hedefi ve Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik sürecinin yanı sıra Türkiye ile ikili ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Bodnar, Ukrayna’da iki yılı aşkın süredir devam eden Rus işgaline yönelik çözümün uluslararası hukuk çerçevesinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunmasından geçtiğini vurgulayarak, "Başka herhangi bir çözüm önerisi dikkate alınmamalı ve biz de bu sebeple reddettik" ifadelerini kullandı.

"Birçok ülke ateşkes fikrini önerdi ama bu ne anlama geliyor kimse bunu düşünmüyor." diyen Bodnar, ateşkesin "Ukrayna topraklarının yüzde 25'inin Rus kontrolü altında kalması" ve "Rusya'nın yeteneklerini güçlendirmek ve Ukrayna'ya saldırılarını yenilemek için güçlerini takviye etme süresi kazanması anlamına geldiğini" belirtti.

Ateşkese yönelik mesafeli duruşlarının saldırgan tarafın galip gelmesini istemediklerinden kaynaklandığını belirten Bodnar, “Barışı sağlama yöntemlerimiz çok basit; Rus güçlerinin geri çekilmesi ve uluslararası hukukun korunmasıdır, sonrasında diğer olasılıklar hakkında konuşmaya başlayabiliriz.” dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın yakın dönemde Kiev ziyaretinde yaptığı ateşkes çağrısına da değinen Bodnar, Orban’ın ateşkes önerisinin herhangi bir ayrıntı içermediğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna'yı işgali: "Soykırım Savaşı"

Rusya’nın 2022 yılının şubat ayında Ukrayna topraklarında başlattığı işgali “soykırım savaşı” olarak nitelendiren Bodnar, boyutları itibariyle, işgalin dünyanın İkinci Dünya Savaşı’ndan beri gördüğü “en korkunç” savaş olduğunu söyledi.

Bodnar, Rusya’nın yakın komşularına yönelik izlediği saldırgan politikanın devamı olduğunu vurguladığı savaşın, Gürcistan, Moldova ve Çeçenistan’da görülen çatışmalar ve savaşların uzantısı olduğunu savundu.

Bodnar, Rusya’nın dünyadaki konumunu yeniden güçlendirmek için yürüttüğü “saldırgan girişiminin” şimdiki hedefinin Ukrayna olduğunu belirtti.

İşgalin başlamasıyla hem uluslararası kamuoyunda hem de iç kamuoyunda Ukrayna’nın bu denli büyük bir orduya direnecek kadar güçlü olmadığı algısının yaygın olduğunu belirten Bodnar, “Gerçekten güçlü bir irade ve direniş yeteneği gösterdik.” dedi.

İşgale karşı verilen mücadeleyi Türkiye’nin yüzyıl önce yürüttüğü İstiklal Harbi’yle mukayese eden Bodnar, “Şimdi biz aynı konumdayız. Bağımsızlığı savunuyoruz, toprak bütünlüğümüz, halkımız ve dünyadaki konumumuz için savaşıyoruz.” dedi.

NATO'nun Ukrayna için anlamı: "Kalıcı barış"

Büyükelçi Bodnar, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Ukrayna için “kalıcı barış” anlamına geldiğini belirterek, transatlantik ittifakına katılma hedefleriyle Rusya’yı tahrik etmek veya jeopolitik boyutta değişimler yaratmak niyetini taşımadıklarının altını çizdi.

Bodnar, daha önce Rus işgalinden ve saldırganlığından muzdarip olmuş pek çok Orta Avrupa ülkesinin transatlantik ittifakına başvurma gerekçesinin, 1990'larda ve 2000'lerde kendini gösteren "Rus tehdidinin" söz konusu ulusların bilinçaltında yer etmesi olduğunu söyledi.

Orta Avrupa ülkelerinin NATO ittifakının bir parçası olma yönündeki ısrarının irdelenmesi gerektiğini vurgulayan Bodnar, “Var olan tehditlere karşı direnmenin doğal yolu buydu.” dedi.