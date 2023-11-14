'Çabalarımız başarısız oldu, toplu mezar kazmaya başladık'

Ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırıları 39 gündür devam ediyor.

Saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 binden fazla sivil hayatını kaybederken, bölgede bulunan hastaneler de hedef alınıyor.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi ile bölgedeki bazı hastaneleri kuşatma altında tutan İsrail ordusu, hastaneye sık sık saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, "Cenazeleri çıkarma çabalarımızın başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik." denildi.

Cesetler birikti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş, yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi'nde biriken cesetlerin sağlık felaketine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ebu Riyş, hastane avlusu ve içinde 100'den fazla cenazenin İsrail'in yoğun saldırıları ve çevreyi kuşatması nedeniyle defnedilemediğini belirtti.

İsrail'in hastane çevresinde hareket eden her şeyi hedef aldığına dikkati çeken Ebu Riyş, hastanede cesetlerin yığıldığını aktardı.

Filistinli yetkili, sağlık personeli ve çalışanların cenazeleri defnetmeye çalıştığını ama yoğun saldırılar altında bunun mümkün olmadığını söyledi.

Saldırılarda son durum

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 196 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.