  3. 'Çabamıza minnettarlık duymadı' diyen Trump'a Zelenskiy'den yanıt: Teşekkürler ABD, teşekkürler Avrupa
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi" açıklamasının ardından "Ukrayna, her bir Amerikalıya ve özellikle Başkan Trump’a minnettar" dedi. Ukrayna'nın ABD'nin hazırladığı barış planına yanıt vermesi beklendiği saatlerde, Trump'ın açıklaması tansiyon yükseltmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna liderliğinin ABD’nin barış çabalarına hiçbir minnettarlık göstermediği yönündeki ifadelerinin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Zelenskiy, "Ukrayna, Javelin füzelerinden başlayarak Ukraynalıların hayatlarını kurtaran yardımları için her bir ABD’liye ve özellikle Başkan Trump’a minnettar" dedi.

Avrupa ve G7 ile G20 ülkelerine de yardımları için teşekkür eden Zelenskiy, bu desteğin sürdürülmesine yönelik çabaların önemli olduğunu ifade etti. Zelenskiy, "Bu yüzden barışa giden süreçte her noktayı, bu yönde atılan her adımı bu denli dikkatle ele alıyoruz. Bu savaşı gerçekten bitirebilmemiz ve bir savaş daha çıkmasını engelleyebilmemiz için her şey doğru şekilde hazırlanmalı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Yardım eden herkese teşekkür ederim. Teşekkürler ABD. Teşekkürler Avrupa. İnsanlarımızla gurur duyuyorum" dedi.

"Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi"
ABD Başkanı Trump, İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD, Ukrayna ve Avrupalı heyetler arasında Ukrayna'da barışa dair plana ilişkin görüşmeler devam ederken Ukrayna’yı eleştiren bir açıklama yapmıştı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nı şiddetli ve korkunç olarak nitelendirerek, "ABD ile Ukrayna'nın güçlü ve uygun liderliği olsaydı, bu savaş asla gerçekleşmeyecekti" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna liderliği ve Avrupa ülkelerine serzenişte bulunan Trump, "Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi ve Avrupa Rusya'dan petrol almaya devam ediyor" demişti.

