Çad hükümeti, Sudan sınırını çatışmalar nedeniyle kapattı

Çad İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Gassim Cherif Mahamat, yaptığı açıklamada, Sudan'daki çatışan güçlerin Çad topraklarına yönelik ihlallerinin tekrarlandığını ifade etti. Bakan Mahamat, söz konusu ihlallerin ardından Sudan ile sınır kapılarının ikinci bir emre kadar kapatılması kararı alındığını duyurdu.

Mahamat, kararla çatışmaların Çad topraklarına sıçrama riskini önlemeyi, vatandaşların ve mülteci nüfusun korunmasını, ülkenin istikrarı ile toprak bütünlüğünün güvence altına alınmasını amaçladıklarını belirtti.

İnsani gerekçelere dayalı istisnai durumlarda yetkili makamların izniyle özel geçişlere müsaade edilebileceğini vurgulayan Mahamat, uluslararası hukuk çerçevesinde ülke topraklarının ve sınırlarının dokunulmazlığını ihlal edecek her türlü saldırıya karşılık verme haklarının saklı tutulduğunun altını çizdi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.